Chuva regressa em força em quase todo o País mas calor não vai embora

Temperaturas irão rondar os 27 e os 34 graus, apesar da chuva.

Depois das altas temperaturas sentidas nos últimos dias em Portugal Continental, onde em algumas localidades os termómetros chegaram perto do 40 graus Celsius (ºC) no interior centro e sul do país, a chuva regressa em força mas o calor não vai embora.





Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a partir de quarta-feira começa a chover em Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Castelo Branco, Guarda e Portalegre.

Apesar da chuva as temperaturas irão rondar os 27 e os 34 graus Celsius (ºC).