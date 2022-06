Bebé nasce no carro dos pais à porta do Hospital de Faro

Um bebé nasceu dentro de um carro à porta da Urgência do Hospital de Faro. A mulher mora na zona da Picota, no concelho de Loulé, a cerca de 26 quilómetros de Faro, e o marido decidiu colocá-la no seu próprio carro e seguir até ao Hospital de Faro. Quando foi acionado o 112, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) terá tido dificuldades em encontrar uma ambulância disponível para ir ao encontro da grávida e acionou apenas a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). O parto aconteceu dentro do carro, à porta da Urgência, com os primeiros socorros a serem feitos por técnicos de uma ambulância do INEM e pela equipa da VMER.Leia a notícia completa no Correio da Manhã