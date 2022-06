Funcionários de empresa perseguem ladrão de carrinha ao longo de 100km

Funcionários de uma empresa de produtos de panificação congelados de Monte Redondo, Leiria, perseguiram esta terça-feira durante cerca de 100 quilómetros um homem que furtou uma carrinha frigorífica da firma em Setúbal, e só foi preso pela GNR na área de serviço de Aveiras de Cima, na Autoestrada do Norte (A1).Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã