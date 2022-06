OMS quer mudar nome do vírus Monkeypox por ser considerado racista e discriminatório

"No contexto do atual surto global, a referência contínua e a nomenclatura deste vírus sendo africano não é apenas imprecisa, mas também discriminatória e estigmatizante. A manifestação mais óbvia é o uso de fotos de pacientes africanos para retratar as lesões da varíola nos meios de comunicação", refere um comunicado da Associação de Imprensa Estrangeira de África.A alteração do nome surge também no seguimento de a OMS analisar na próxima semana se o surto de Monkeypox representa uma emergência internacional de saúde pública.O anúncio foi feito pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que decidiu convocar o Comité de Emergência da organização para avaliar o risco da doença, numa reunião que está marcada para dia 23 de junho.