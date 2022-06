Romance em Paris: Diogo Piçarra pede Mel Jordão em casamento ao pé da Torre Eiffel

O amor está no ar para o casal Diogo Piçarra e Mel Jordão. O cantor pediu a maquilhadora em casamento esta terça-feira, em Paris, perto da Torre Eiffel. O momento a dois foi partilhado por ambos no Instagram, após Mel ter dito "oui".

"Fui a Paris fazer o que já devia ter feito há quase oito anos" revelou o artista no vídeo onde documentou o pedido. Mel Jordão também se mostrou emocionada com a surpresa. "8 anos com o amor da minha vida e agora preparada para passarmos o resto da vida juntos. Nunca nos meus maiores sonhos achei possível viver um amor assim: Sereno, descomplicado e muito muito feliz. Te amo pai da Pepi. Ahhhh que felicidadeeee. I SAID OUI".

A dupla já está junta há 8 anos e têm uma filha em comum, a pequena Penélope de apenas 2 anos.