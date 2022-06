Internet Explorer chega hoje oficialmente ao fim

O navegador de internet da Microsoft, Internet Explorer, deixa a partir desta quarta-feira de estar disponível para os utilizadores, marcando desta forma o fim de um ciclo.

O fim do Internet Explorer foi mencionado em maio de 2020, mas foi a partir do presente dia, 15 de junho, que deixou de estar ativo, segundo a Microsoft. A empresa já tinha pedido aos seus utilizadores e firmas que deixassem de usar o browser e escolhessem outros para realizar pesquisas.

A Microsoft refere ainda que a descontinuidade do navegador não irá afetar as aplicações Server Internet Explorer 11 para o desktop e o Windows 10 LTSC.Quem ainda usa a ferramenta nas versões do Windows 10, para consumidores, será redirecionado para o Edge, o browser mais atual da empresa.O Internet Explorer foi lançado há mais de 25 anos, porém desde 2015 tem vindo a cair em desuso.