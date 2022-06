Regulador europeu inicia estudo de versão de vacina Pfizer adaptada

Processo irá concentrar-se inicialmente na química e no controlo relacionados com a produção da vacina.

A Agência Europeia do Medicamento anunciou esta quarta-feira que iniciou o processo de revisão contínua de uma versão da vacina da Covid-19 do laboratório Pfizer adaptada a subvariantes da variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2.

A revisão contínua é uma ferramenta que a EMA (sigla em inglês do regulador europeu) usa para "acelerar a avaliação de dados de um medicamento ou vacina durante uma emergência de saúde pública", explica a agência em comunicado.

O processo concentrar-se-á inicialmente na química e no controlo relacionados com a produção da vacina. À medida que o laboratório avança no desenvolvimento de uma vacina da Covid-19 adaptada, a EMA receberá mais dados, incluindo sobre a resposta imunitária e sobre a eficácia da vacina contra subvariantes da variante Ómicron do SARS-CoV-2 em circulação.