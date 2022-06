"Estava completamente deprimido": Ator Bradley Cooper revela vício em cocaína e álcool

Ator dos filmes 'A Ressaca' fala sobre uma das fases mais difíceis da sua vida no início da carreira em Hollywood.

O ator Bradley Cooper confessou uma das fases mais difíceis da sua vida no início da carreira em Hollywood. Em entrevista ao podcast 'SmartLess', da Amazon Music e Wondery, o ator, com 47 anos de idade revelou como se sentia "perdido" enquanto lutava contra as drogas e a dependência do álcool durante uma depressão.Segundo Cooper, este não sabia que estava a levar um caminho autodestrutivo até o colega Will Arnett intervir e conversar sobre o comportamento do ator. "Eu era viciado em cocaína, estava completamente deprimido", afirmou o ator durante a entrevista.A depressão surgiu após o ator ter feito uma rutura no tendão de Aquiles e ser despedido da série 'Alias'. "Tudo isto aconteceu antes da fama", frisou."Estava tão perdido. Não podia entrar em discotecas e as raparigas nem olhavam para mim", acrescentou.Bradley Cooper começou a fazer terapia e foi pai de uma menina, Lea, com a modelo Irina Shayk. "Tudo mudou. É simplesmente a melhor das coisas", diz o ator sobre as maravilhas de ser pai.O colega de Copper, Will Arnett diz agora que tem sido uma alegria ver o amigo a viver em recuperação. "Tem sido fantástico ver-te neste lugar. Nada me tem feito mais feliz", disse o ator durante o podcast.