Aeronaves não conseguiram descolar para combater incêndio no Fundão

Um dos Canadairs terá ficado com o trem direito bloqueado, sendo obrigada a parar no final da pista em Castelo Branco.

Dois Canadairs - aeronaves -, acionados para um incêndio no Fundão, não conseguiram levantar voo esta quarta-feira, após um incidente na altura da descolagem, em Castelo Branco.Uma das aeronaves terá ficado com o trem direito bloqueado, sendo obrigada a parar no final da pista. O segundo Canadair não conseguiu descolar por ter a pista bloqueada pelo primeiro.Ao que oapurou, a descolagem foi cancelada pelos pilotos e foi necessário a intervenção dos bombeiros.Esta avaria impediu a descolagem para combater o incêndio no Fundão.