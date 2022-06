Líder da oposição bielorrussa visita Lisboa a convite do MNE

Principal opositora ao regime do Presidente da Bielorrússia será hoje recebida pelo Presidente da República.

A líder da oposição bielorrussa no exílio, Svetlana Tikhanovskaya, inicia hoje uma visita de dois dias a Lisboa, a convite do ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho.

A principal opositora ao regime do Presidente da Bielorrússia em exercício, Aleksandr Lukashenko, cuja legitimidade ela não reconhece, será hoje recebida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse à Lusa o responsável da Diplomacia do gabinete de Tikhanovskaya.





A opositora bielorrussa distinguida em 2020 com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento, atribuído pelo Parlamento Europeu, encontrar-se-á na sexta-feira com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e com o presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas.