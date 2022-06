Acidente mortal corta o trânsito na A1 e provoca longas filas

Vítima mortal é uma mulher, com cerca de 70 anos, e o ferido ligeiro foi assistido no local.

Uma colisão entre dois veículos ligeiros causou ao início da manhã desta quinta-feira um morto e um ferido ligeiro na A1, em Santa Iria da Azoia, distrito de Lisboa, disse à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.



A vítima mortal é uma mulher, com cerca de 70 anos, e o ferido ligeiro foi assistido no local, sem necessidade de ser transportado ao hospital.





O alerta foi dado às 8h24 da manhã e no para o local foram acionados sete veículos e 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, da Divisão de Trânsito da GNR e da Brisa e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de LouresO trânsito na A1 está cortado no sentido Lisboa/Porto.