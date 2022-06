Situação da Urgência em Faro é a de um "hospital do terceiro mundo"

"O hospital de Faro tem outros problemas que iremos expor", refere o Sindicato dos Enfermeiros Democráticos de Portugal.

A situação da Urgência no hospital de Faro é "inaceitável" e semelhante à de um "hospital do terceiro mundo", quando ainda nem se atingiu o pico do verão, alertou esta quinta-feira o Sindicato dos Enfermeiros Democráticos de Portugal (SINDEPOR).

"O hospital de Faro tem outros problemas que iremos expor numa reunião com o Conselho de Administração, mas o que se passa na Urgência é inaceitável, é de um hospital do terceiro mundo e não de um país da União Europeia", criticou Luís Mós, coordenador da região sul do SINDEPOR, que esta semana visitou a unidade.





Em comunicado, o dirigente sindical refere que, apesar de ainda não se ter atingido o pico do verão, "a situação já está de tal ordem que deveria levar os responsáveis do hospital e pela saúde em Portugal a agir de imediato".