CM reforça liderança de jornais online

3,3 milhões de pessoas leram a versão digital do diário.

O Correio da Manhã reforçou, no mês de maio, a posição de liderança que já detinha nos consumos de informação online entre os jornais.



De acordo com o índice netAudience, da Marktest, o CM Online alcançou praticamente os 3,3 milhões de leitores (3 295 661) o que representa um crescimento significativo face ao mês anterior e encurtou a distância que o separa do conjunto de sites da TVI (incluindo a plataforma de streaming do canal) que atingiu 3,4 milhões de pessoas.