Homem morre em praia não vigiada em Matosinhos

Vítima perdeu os sentidos enquanto pescava numa zona rochosa.

Um homem de 83 anos morreu esta quinta-feira numa praia não vigiada a sul da praia da Memória, em Matosinhos, depois de ter perdido os sentidos enquanto pescava numa zona rochosa, revelou em comunicado a Autoridade Marítima.

O alerta surgiu pelas 11h10, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), a informar que um homem necessitava de assistência por ter perdido os sentidos, acrescenta a nota de imprensa.

A vítima foi assistida na praia pelos nadadores-salvadores até à chegada do INEM, que deu continuidade às manobras de reanimação, não tendo sido possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM, continua a comunicação.

O corpo do pescador foi transportado para Instituto de Medicina Legal do Porto pelos Bombeiros de Leça da Palmeira, após indicações do Ministério Público, informa a Autoridade Marítima.

O Comando-local da Polícia Marítima de Leixões tomou conta da ocorrência, assinala o comunicado.