Acidente entre duas carrinhas e camião faz quatro feridos e condiciona trânsito na IP2 em Portel

O estado das vítimas ainda não é conhecido.

Quatro pessoas ficaram feridas, esta quinta-feira, após duas carrinhas e um camião terem colidido no IP2, em Portel, no Alentejo, sentido Évora. O trânsito encontra-se condicionado.De acordo com o CDOS de Évora, no local estão 23 operacionais, apoiados por oito veículos e um helicóptero do INEM.O estado das vítimas ainda não é conhecido.O alerta foi dado às 16h12.