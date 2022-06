“Era muito corajoso mas batia em mulheres”: Filha de Marco Orelhas diz que foi agredida por Igor Silva

Iara, de 17 anos, conta ao CM que não viu irmão a esfaquear vítima mortal.

Iara, a filha de Marco ‘Orelhas’, o número dois da claque dos Super Dragões que está em prisão preventiva, diz que Igor, o adepto morto na festa do título do FC Porto, sempre foi violento. Que a provocou várias vezes e que a agrediu na Queima das Fitas, no Porto. "Era muito corajoso, mas batia em mulheres", conta Iara, de 17 anos, dizendo que foi atacada, pelo menos, duas vezes, por Igor.

