“Parar faz com que se volte com outra frescura”: O regresso de Jessica Athayde às novelas

Atriz estava sem gravar desde 2018 e sente-se feliz com o convite para protagonizar ‘Lua de Mel’, na SIC.

Quatro anos após ter gravado a sua última novela (’A Herdeira’, quando ainda estava na TVI), Jessica Athayde está de volta ao formato com o papel de protagonista de ‘Lua de Mel’, na SIC, e, apesar de sentir algum nervosismo, não podia estar mais feliz e entusiasmada com o projeto. "Este regresso está a ser ótimo e de facto parar, quando é possível, faz com que se volte com outra frescura.