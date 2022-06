Filhas de Sónia Jesus sofrem com saudades do pai

Vítor Soares testou positivo à Covid-19 e não pode receber visitas no Estabelecimento Prisional de Vila Real.

O desespero tomou conta da vida de Sónia Jesus nos últimos dias. Grávida de 24 semanase com duas filhas para cuidar, a ex-concorrente do ‘Big Brother 2020’ sofre com a detenção do marido, Vítor Soares, por suspeitas de envolvimento numa rede de tráfico de drogas.

Saiba mais no