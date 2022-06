Autorizada extradição do fundador do WikiLeaks para os Estados Unidos

O governo britânico aprovou, esta sexta-feira a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, para os Estados Unidos para enfrentar acusações criminais

Assange está acusado de 18 crimes, incluindo, espionagem, relacionadas à divulgação pelo WikiLeaks de vastos registros militares confidenciais dos EUA e documentos diplomáticos que, segundo o país, colocam vidas em perigo.

Segundo a Reuters, há quem defenda que Assange foi vitimado porque expôs as irregularidades dos EUA em conflitos no Afeganistão e no Iraque, e que a acusação é um ataque politicamente motivado ao jornalismo e à liberdade de expressão."Em 17 de junho, após consideração do Tribunal de Magistrados e do Tribunal Superior, foi ordenada a extradição de Julian Assange para os EUA. Assange mantém o direito de recorrer em 14 dias", disse o ministério do interior britânico em comunicado.