Homem que baleou familiar de ex-empregada vai hoje a julgamento

Um homem, de 26 anos, começou a ser julgado, esta sexta-feira, no tribunal da Feira, por ter baleado, numa perna e no abdómen, em Agosto de 2021, em Arouca, o familiar de uma ex-empregada.

O arguido, que está em prisão domiciliária, está acusado dos crimes de homicídio na forma tentada e de detenção de arma ilegal.

O empresário despediu a mulher, em Agosto de 2021, por suspeitar que este tinha furtado produtos do supermercado 'Chantilly', na EN224, em Chão de Ave, em Arouca.Depois do despedimento, ocorreram várias situações de tensão entre o empresário e os familiares da mulher. Em declarações ao coletivo de juízes, o arguido revelou que durante os confrontos um dos familiares lhe terá aplicado um golpe de 'mata-leão'. Segundo o arguido, num final de tarde, quando encerrava o estabelecimento, foi abordado por um dos familiares da mulher. Na sequência das ameaças, o agressor usou uma pistola para disparar na direção do homem mas apontado ao chão.Acabou por disparar sobre a perna esquerda da vítima e, quando esta estava no chão, baleou-a no abdómen.