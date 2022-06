Escolas querem mais tempo para minimizar o impacto da pandemia Covid-19

Plano de Recuperação das Aprendizagens acaba no próximo ano, mas diretores defendem uma extensão.

O Plano de Recuperação das Aprendizagens 21/23, lançado pelo Ministério da Educação para minimizar o impacto da pandemia, está previsto terminar no próximo ano, mas há dúvidas sobre se o prazo definido será suficiente. Os diretores de escolas avisam que estes dois anos letivos de vigência do plano foram ainda muito perturbados pela Covid-19, colocando em causa a eficácia do mesmo.