Vai ao Rock in Rio? Tudo o que precisa de saber sobre o trânsito, os transportes e os conselhos da PSP

9.ª edição do Rock in Rio Lisboa tem lugar nos dias 18,19, 25 e 26 de junho no Parque da Bela Vista em Marvila.

A 9.ª edição do Rock in Rio Lisboa tem lugar nos dias 18,19, 25 e 26 de junho no Parque da Bela Vista em Marvila. A PSP alertou, esta sexta-feira, para os condicionamentos de trânsito, os tranpsortes que deve utilizar e faz alfumas recomendaçõs.

Condicionamentos de Trânsito:

Avenida Marechal António Spínola, sentido Oeste - Este, Avenida Dr. Arlindo Vicente, Avenida Cidade de Bratislava, Avenida da Ucrânia e Rotunda da Bela Vista – Condicionado de forma permanente o trânsito, em toda a extensão, sendo de prever algum congestionamento da circulação rodoviária na zona de Marvila.Rua



Luísa Neto Jorge - Condicionada, na sua totalidade, com exceção a moradores.



Rua José Régio - Condicionada, na sua totalidade, ficando o sentido sul – norte com dois sentidos de tráfego, disponível para circulação de veículos.

Parques de Estacionamento

Os parques de estacionamento localizados nas imediações, serão maioritariamente afetos aos moradores e serviços de apoio ao evento.

Transportes Públicos:

O METRO estará a funcionar todos os dias até à 01h00, havendo a possibilidade de no dia 26 de junho não estar a funcionar dado o pré anúncio de greve;

A CARRIS irá reforçar a sua rede de transportes de forma a salvaguardar um maior escoamento do e para o recinto, estando provisionada uma bolsa de recolha a funcionar na Avenida Almirante Gago Coutinho:

- Carris "Rock Card" e carreiras especiais, na Av. Cidade de Bratislava das 23h30 às 03h00 – Serviço regular da Carris – Saída – o embarque do Rock Card será conjunto com os passageiros para o Oriente;

- Carreira 208: Cais Sodré - M. Moniz - Praça Chile - Areeiro - Olaias - Bela Vista (Centro Comercial Pingo Doce) - Aeroporto - Encarnação - Est. Oriente (até cerca das 5h00)

- A criação de 2 carreiras especiais: uma para o Oriente e outra para o Cais Sodré (via Eixo Central) – Que irão funcionar entre a 0h30 e as 4h00 (ou enquanto existam passageiros para transportar). Sendo que não existem horários pré-estabelecidos para a realização das respetivas viagens, processando-se as mesmas à medida da afluência de passageiros.



A CP também irá reforçar os seus serviços com comboios especiais do Cais do Sodré para Cascais até às 13h30, e do Oriente / Roma-Areeiro para Sintra até às 01h15;

A PSP aconselha:

Privilegie a utilização de transportes públicos;

Se estacionar na via pública verifique se deixou o veículo de forma a permitir a circulação rodoviária dos restantes veículos;

Verifique se deixou o veículo trancado e não deixe valores à vista no seu interior;

Não ostente ou transporte objetos valiosos, bem como quantias monetárias elevadas;

Se transportar mochilas ou malas, mantenha-as sempre fechadas e junto à parte frontal do corpo;

Acate com total disponibilidade as ordens dos Polícias, seja um órgão facilitador da ação policial e não comprometa a sua segurança e a dos outros cidadãos;

Consulte os termos e condições de acesso e permanência no recinto do evento no site da organização https://rockinriolisboa.sapo.pt/;



Preste atenção à lista de objetos proibidos que não deverá transportar para o evento, nomeadamente:

Quaisquer garrafas de vidro, lata e de 1,5L;

Podem entrar garrafas de plástico de água ou sumos pequenas, mas sem tampa;

Quaisquer bebidas alcoólicas;

Selfie Sticks;

Guarda-chuvas;

Armas brancas;

Armas de fogo;

Objetos cortantes ou perfurantes, de acordo com legislação em vigor;

Substâncias tóxicas (drogas), de acordo com legislação em vigor;

Equipamento áudio, vídeo e imagem profissional;

Animais (exceto de assistência);

Latas (bebida e spray);

Capacetes;

Fogo-de-artifício ou material pirotécnico e explosivos;

Equipamento fotográfico, som e imagem de grandes dimensões e tripés;

Malas e mochilas (de viagem e de grandes dimensões);

Power banks (maiores que um telemóvel);

Computadores e laptops;

Lasers e lanternas;

Cordas;

Cadeiras;

Embalagens de líquidos superiores a 100ml (exemplo: protetor solar);

Outros objetos que possam colocar em risco a segurança dos próprios e de terceiros.