Vacina para crianças a partir dos seis meses autorizada nos EUA

As autoridades de saúde dos EUA

autorizaram esta sexta-feira duas vacinas contra a Covid-19 para crianças com idade igual ou inferior a cinco anos, abrindo assim a porta para a vacinação de milhões de crianças no Estados Unidos da América.

Para crianças com idades entre os seis meses e os quatro anos, será administrada a vacina da Pfizer, e a Moderna será para crianças também a partir dos seis meses mas até aos 17 anos.

As vacinas vão ser distribuídas a partir da próxima semana, segundo afirmaram funcionários da Casa Branca. As farmácias norte-americanas estão preparadas para distribuir as vacinas.Segundo a Reuters, a procura pelas vacinas ainda não tem grandes dimensões, no entanto, os pais americanos estão ansiosos para vacinar os filhos."Podem ter confiança na segurança e eficácia destas vacinas Covid-19", afirmou fonte oficial da Agência norte-americana do Medicamento.