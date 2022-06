Sangue encontrado na lancha dos suspeitos não pertence ao jornalista do The Guardian

Na comparação com o sangue de Bruno Araújo Pereira, as análises foram inconclusivas, não dá para dizer se são dele ou não, e vão ser necessários exames mais minuciosos para se ter uma certeza. Também foram inconclusivos os exames feitos a amostras genéticas encontradas a boiar no Rio Itaquaí perto do local onde dias depois foram localizados os dois corpos, não sendo possível afirmar-se se o material orgânico pertence ou não a Dom e Bruno nem mesmo se realmente são humanos, apesar de parecerem, pois o material recolhido está bastante danificado.

No seu depoimento à polícia, Amarildo, que já há anos tinha problemas com Bruno Araújo Pereira por este o criticar por se dedicar à pesca predatória, disse que após Dom e Bruno terem sido mortos os corpos foram queimados. Mas, acrescentou, como ainda assim dava para os identificar, esquartejou-os e enterrou-os na Margem de um braço do Rio Itaquaí, a cerca de 3,1 km do leito principal do rio, onde permaneceram sob intenso calor e humidade por 10 dias, pelo que só exames de ADN poderão identificar a quem pertencem os restos humanos desenterrados na floresta.A Polícia Federal brasileira não encontrou a lancha que era usada pelo jornalista inglês do The Guardian Dom Philips e pelo ambientalista brasileiro Bruno Araújo Pereira quando estes desapareceram numa região remota da Amazónia no passado dia 5. Local tinha sido indicado pelo suspeito da morte dos homens.Dois corpos que tinham sido enterrados perto do local foram resgatados quarta-feira e começaram esta sexta a ser analisados por peritos forenses no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, para onde foram levados na noite de quinta, para se saber se são dos desaparecidos.As buscas pela lancha decorreram esta quinta-feira durante mais de sete horas no local indicado pelo pescador Amarildo Costa Oliveira, que confessou as mortes de Dom e Bruno, mas não foram encontrados vestígios da embarcação, e novas buscas serão realizadas.Amarildo disse à polícia na sua confissão que a lancha dos dois desaparecidos tinha sido afundada num braço no meio da selva no Rio Itaquaí, depois de lhe ser retirado o motor, e que encheram a embarcação afundada com sacos com areia para que não voltasse à superfície.Apesar disso, a polícia, mesmo com o auxílio de mergulhadores dos Bombeiros do Amazonas, não conseguiu localizar a embarcação. O local é de acesso extremamente difícil, tendo que se viajar cerca de duas horas pelo Rio Itaquaí de lancha desde a cidade de Atalaia do Norte, onde as equipas estão concentradas, e depois caminhar mais cerca de meia hora à beira de um braço do rio com muita dificuldade, pois a vegetação é muito densa e os riscos são enormes.