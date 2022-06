Incêndio de grande dimensão obriga à retirada de três mil pessoas do parque temático Puy du Fou em Espanha

"Em nenhum momento o público visitante ou os funcionários foram colocados em risco", salientou a empresa.

Um grande incêndio, que deflagrou ao início da tarde desta sexta-feira, em terreno próximo do Parque Temático de Puy du Fou, em Castela-Mancha, Espanha, obrigou à retirada de cerca de 2 500 visitantes e 700 funcionários.



De acordo com a ABC Es, que cita a direção do parque, "em nenhum momento o público visitante ou os funcionários foram colocados em risco".



Além de pessoas, 200 aves, 55 cavalos e o resto dos animais foram retirados e "nenhum deles sofreu qualquer dano", acrescentou ainda a direção.