Homem de 71 anos mata três idosos num atentado numa igreja do Alabama

Um homem de 71 anos foi detido, esta sexta-feira, pela suspeita do envolvimento no tiroteio que matou três pessoas numa igreja no Alabama, nos Estados Unidos da América, esta quinta-feira.De acordo com a polícia norte-americana, citada pelo The Hil, que não divulgou o nome do suspeito, revelou que o homem está sob custódia e aí permanecerá.A Igreja Episcopal de St. Stephen estava a organizar um jantar na quinta-feira, que incluía o suspeito por ser um "participante ocasional" da igreja, salientaram as autoridades, acrescentando que o homem começou a disparar enquanto jantava.Na sequência do tiroteio morreram Walter Rainey, de 84 anos, Sarah Yeager, de 75 anos, Sarah Yeager, e uma mulher de 84 anos, que a família solicitou que o nome não fosse divulgado por motivos de privacidade.Até ao momento, não se sabe quantas pessoas estiveram presentes na igreja durante o tiroteio.Segundo as autoridades norte-americanas, o suspeito terá agido sozinho.