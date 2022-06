Beijo de Marcelo a barriga de grávida alerta para caos nas Urgências

Imagem foi tirada dois dias depois de um bebé ter morrido durante o parto.

Dois dias depois de um bebé ter morrido durante o parto, Marcelo Rebelo de Sousa decide beijar a barriga de uma grávida na noite do dia 12, durante as marchas populares de Santo António, em Lisboa. O momento foi captado pelo fotojornalista da Lusa, António Cotrim, que publicou a imagem nas redes sociais com a seguinte descrição: "Com tantas Urgências de Obstetrícia a encerrarem, todo o afeto é necessário."

