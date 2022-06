19 portugueses mortos na guerra na Ucrânia

Os números constam de um relatório do Ministério da Defesa da Rússia: 19 mercenários portugueses, que lutavam ao lado do Exército ucraniano, foram mortos. Estes mercenários fazem parte de um conjunto de 103 pessoas que viajaram de Portugal para o teatro de guerra. Destes, diz o Governo de Vladimir Putin, 19 tombaram em combate, 16 desistiram e 68 continuam a lutar pelo Exército de Zelensky.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã