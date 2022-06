Suspeito usa pau e vidros para atacar homem em casa devoluta em Lagos

Habitação onde a vítima foi encontrada morta era um local habitualmente frequentado por sem-abrigo e por toxicodependentes.

O homem, de 46 anos, que foi detido pela Polícia Judiciária pelo homicídio de outro homem, numa casa devoluta, em Lagos, usou um pau com pregos para agredir e um pedaço de vidro para degolar a vítima. O suspeito foi a primeiro interrogatório por um juiz no Tribunal de Portimão. Vai agora ficar em prisão preventiva, no Estabelecimento prisional de Olhão, a aguardar julgamento.

