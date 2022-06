“A minha avó caiu e não pode vir à porta”: Mulher tenta ajudar vizinha estrangulada em Seia, mas é travada pelo homicida

"Pode ir-se embora que a minha avó não está nada bem. Caiu no chão e não vem à porta", disse Joel Valentim à vizinha, Margarida Silva, poucos minutos depois de ter estrangulado Assunção Correia até à morte, na casa onde viviam em São Martinho, Seia. Margarida, de 84 anos, foi a primeira a falar com o homicida após o crime.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã