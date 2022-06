O Rock (in Rio) está de regresso à cidade

O Rock in Rio regressa este sábado à cidade de Lisboa, depois de um ‘atraso’ de dois anos por causa da pandemia. Muse, The National, Liam Gallagher e Xutos e Pontapés são as estrelas maiores que esta noite inauguram o palco principal. Domingo, o rock continua a fazer mexer a cidade com as atuações dos Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Ivete Sangalo e Diogo Carreira.

Além da música, em todas as edições o Rock in Rio traz novas experiências e divertimentos para quem quiser aproveitar ao máximo a cidade do rock, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. Este ano, o recinto está de portas abertas das 12h às 2h, pelo que tempo não faltará para explorar os diferentes espaços. Entre as novidades deste ano conta-se o espaço dedicado ao ‘gaming’, que vai estar em destaque no Game Square, que pretende recriar o mundo dos videojogos.

Um dos destaques desta zona é o Valorant Secret Arena, um labirinto com 40 metros quadrados, em que os participantes recebem um telemóvel com um ‘briefing’ para o desafio. Há prémios a distribuir pelas pessoas mais rápidas, incluindo uma estátua do jogo, avaliada em 200 euros.Já o Super Bock Digital Stage vai receber influenciadores do ambiente digital, sobretudo focados no entretenimento e no comportamento em ambiente metaverso. Para os que gostam dos ‘clássicos’, o Palco Yorn, a Rock Street, a Roda Gigante e o Slide também não faltarão aos festivaleiros da cidade.O ‘Investigação Sábado’ de sexta-feira contou a história de um outro festival, este feito de dívidas e enganos. Dezenas de empresários negociaram a participação no Wine Music Valley (que se realizou em 2019) com uma empresa que se fez passar pela organização do Rock in Rio. Há 30 credores que nunca foram ressarcidos de uma dívida superior a 700 mil euros.