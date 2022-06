Detido terceiro suspeito da morte de jornalista britânico e guia local na Amazónia

A Polícia Federal brasileira prendeu na manhã deste sábado um terceiro suspeito pela morte do jornalista inglês Dom Philips e do guia brasileiro Bruno Araújo Pereira, que desapareceram no dia 5 de junho numa região remota da Amazónia depois de colherem depoimentos de indígenas que denunciaram a atuação de grupos de invasores armados nas suas terras.

Jeferson da Silva Lima, foi preso na Atalaia do Norte, no Amazonas, segundo a

, que cita o delegado Alex Perez Timóteo.

"de coração partido com a confirmação de que Dom e Bruno foram assassinados".

"Conforme todas as provas, todos os depoimentos colhidos até ao momento, ele estava na cena do crime e participou ativamente no duplo homicídio", acrescentou o delegado.Para além de Jeferson da Silva Lima, os irmãos Oseney Costa Oliveira e Amarildo Costa Oliveira, foram presos depois de serem vistos por testemunhas a perseguir o jornalista britânico e o guia brasileiro.Dom Philips e Bruno Araújo Pereira, que conhece profundamente a região, onde coordenou trabalhos com índios isolados por mais de 20 anos, não chegaram a Atalaia do Norte, desapareceram, tal como a lancha deles, sem deixar qualquer rasto, já há mais de uma semana. Foram as pessoas que os esperavam na cidade que deram o alerta.A família de Dom Phillips emitiu esta quinta-feira um comunicado no qual dizem estarA família, que mora na Inglaterra, também prestou solidariedade aos familiares de Bruno e agradeceu a todos os que participaram nas buscas, "em especial, aos indígenas".