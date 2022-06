Joe Biden cai durante passeio de bicicleta em Delaware, EUA

O presidente dos EUA, Joe Biden, caiu enquanto andava de bicicleta perto da casa de férias em Rehoboth, Delaware, nos EUA.

Biden perdeu o equilíbrio ao parar para cumprimentar o público na manhã deste sábado.



O presidente norte-americano levantou-se rapidamente, dizendo aos espetadores que "estava bem".



Ao que aparenta, Joe Biden está bem de saúde.







My friend just filmed Joe Biden @POTUS falling off his bike no joke. Just happened at Rehoboth Beach #JoeBiden #BidenIsAFailure #RehobothBeach #Trump #EpicFail #Biden pic.twitter.com/cVMycEwuI0