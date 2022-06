Avião que aterrou de emergência no Aeroporto de Lisboa retoma viagem para Cuba

Avião esvaziou tanque para evitar risco de incêndio ou explosão na aterragem de emergência em Lisboa.

O Airbus A330-343 com destino a Varadero, em Cuba, foi obrigado a realizar uma aterragem de emergência após ter partido do Aeroporto de Lisboa. Meia hora após a partida, o avião apresentou problemas no trem de aterragem.

Durante a tarde deste sábado esteve a gastar combustível na zona a norte de Lisboa para evitar o risco de incêndio ou explosão na aterragem.

No aeroporto, estavam 35 operacionais e 10 meios da Proteção Civil de prevenção.



A ANA Aeroportos Portugal referiu numa nota que foram acionados todos os meios de socorro e segurança adequados à situação, "tendo sido suspenso o tráfego cinco minutos antes da aterragem para garantir a máxima segurança". A operação no Aeroporto de Lisboa decorre com normalidade.

O avião partiu às 16h30 e tinha uma viagem prevista de nove horas e dez minutos. O Airbus A330-343 tem capacidade para 388 passageiros e realizou o seu primeiro voo em 2010 para a Iberworld.



O RSB foi acionado para o local.

A companhia aérea World2Fly, marca do grupo espanhol World2Meet (W2M), iniciou no dia 4 de junho os voos diretos entre Lisboa e Varadero com partidas semanais a acontecerem todos os sábados.



O diretor da companhia aérea disse, em declarações à SIC Notícias, que o avião "está em condições perfeitas para seguir viagem de longo curso", refere.



Às 21h05 os passageiros com destino a Cuba retomaram a sua viagem.