Dois atores morrem num acidente de viação durante gravações de série da Netflix

Seis membros da equipa de produção ficaram feridos.

Dois atores que trabalhavam na série da Netflix "The Chosen One" morreram e seis membros da equipa de produção ficaram feridos num acidente de viação perto da cidade de Mulegé, na península de Baja California Sur, no México, esta quinta-feira.

Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar foram os dois atores que sofreram ferimentos fatais no acidente, de acordo com a revista Variety.



Os atores e vários elementos da equipa de filmagens da série brasileira seguiam numa carrinha que se despistou e capotou numa estrada de terra, numa zona de deserto.

As vítimas estariam de regresso depois de um dia de filmagens da série, na zona de Santa Rosalia.