Mr. Bean afirma que humoristas deveriam poder fazer piadas sobre "absolutamente qualquer coisa"

visão pessoal sobre o assunto e referiu que os humoristas deveriam poder fazer piadas sobre "absolutamente qualquer coisa".



Atkinson, que volta aos ecrãs na nova série da Netflix "Homem vs. Abelha", partilhou a

"Parece-me que o trabalho da comédia é ofender, ou tem o potencial de ofender, e não lhe pode ser retirado esse potencial", disse ao Irish Times o ator de 67 anos. "Todas as piadas têm uma vítima. Essa é a definição de uma piada. Alguém ou alguma coisa ou uma ideia é feita para parecer ridícula", acrescentou.

De acordo com o comediante, há um número muito pequeno de assuntos que deveriam estar fora da mesa quando o assunto é a comédia.



Sobre o papel das redes sociais, o ator disse que as plataformas digitais acabam por permitir que as piadas sejam partilhadas fora do seu contexto original, numa tentativa de "incitar a raiva", referindo que "ainda estamos a aprender a usar a tecnologia".



A série "Homem vs. Abelha" vai ser lançada na Netflix no dia 24 de junho. A série segue a vida de um homem a tenta vencer uma abelha astuta que desencadeia o caos numa mansão.