Seis em cada 10 carros têm mais de uma década

Portugal possui 8,2 milhões de veículos, mais 2,7% face a 2020.

Bragança tem o parque automóvel mais velho do País, com sete em cada 10 veículos com mais de dez anos. Já Lisboa, é o distrito com os veículos mais recentes, com 48,2% dos caros a circular a terem menos de 10 anos de idade. Já a nível nacional, a Autoridade de Supervisão de Seguros revela que, em média, em cada 10 veículos seis têm mais de uma década.

