Príncipe William partilha foto com os filhos para celebrar o Dia do Pai

Foi divulgada uma fotografia do Príncipe William a sorrir com os seus filhos durante um feriado familiar para celebrar e assinalar o Dia do Pai.

Na imagem é possível ver o Duque de Cambridge animado com os braços à volta do Príncipe George e da Princesa Charlotte, e às cavalitas o Príncipe Louis.

Os quatro transparecem um ambiente bastante animado e feliz enquanto posam no meio de uma paisagem rochosa, na Jordânia, segundo a BBC News.O Príncipe William publicou a fotografia no Twitter e na legenda desejou um feliz Dia dos Pais aos pais e avós do mundo: "Wishing a Happy Father’s Day to fathers and grandfathers across the world today!".