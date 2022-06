Corpo encontrado na praia da Falca em Alcobaça

Foi encontrado na manhã deste domingo um corpo na praia da Falca, no concelho de Alcobaça.

O alerta recebido pelas 6h42 foi dado através de um pescador que se encontrava no local, segundo comunicado da Autoridade Marítima Nacional.

No local foram destacados elementos do Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré, Bombeiros Voluntários de Pataias, Bombeiros Voluntários de Alcobaça e do INEM.O óbito foi declarado no local pela Delegada de Saúde e o corpo foi removido da praia pelos bombeiros.O Comando-local da Polícia Marítima da Nazaré tomou conta da ocorrência.Em atualização