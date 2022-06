Jovem morre ao cair de varanda durante convívio com amigos em Vale de Cambra

O jovem entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi alvo de manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi verificado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira.

O alerta foi dado, cerca das 03h30, para os bombeiros de Vale de Cambra, para uma ocorrência, relacionada com trauma, na rua da Belavista, uma zona de bares e diversão noturna. A ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Arouca também foi mobilizada.A GNR de Vale de Cambra foi chamada para investigar as causas e circunstâncias da queda fatal.O corpo foi levado, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o gabinete do instituto de medicina legal da Feira.