Soldado de missão da ONU morre em explosão de uma mina em Mali

'Capacete azul' "fazia parte do contingente guineense", diz um funcionário da missão de manutenção da paz das Nações Unidas.

Um 'capacete azul' da missão das Nações Unidas no Mali morreu este domingo em Kidal (norte do país) devido à explosão de uma mina, quando participava numa patrulha, anunciou o chefe da Minusma, El-Ghassim Wane, na sua conta no Twitter.

O 'capacete azul' "fazia parte do contingente guineense" da Minusma, disse à agência France-Presse (AFP) um funcionário da missão de manutenção da paz das Nações Unidas no Mali, sob anonimato.

"Ele foi ferido e sucumbiu aos ferimentos no nosso hospital em Kidal", acrescentou.