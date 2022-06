Homem é confundido com Ed Sheeran durante concerto e é levado para zona VIP após ser rodeado por fãs

Um homem parecido com Ed Sheeran teve de ser levado por seguranças durante um concerto, depois dos fãs pensarem que se tratava do cantor.Wesley Byrne foi a um concerto de Ed Sheeran com a sua irmã Sammy e o filho de oito anos, no Estádio Etihad em Manchester, no Reino Unido, mas quando se deslocou até à casa de banho ficou rodeado por fãs que queriam tirar uma fotografia com ele achando que se tratava de Ed Sheeran, segundo o jornal Mirror.

Foi nesta altura que as autoridades se aperceberam da situação e levaram Byrne, Sammy e a criança para um lugar seguro. Os três que estavam a ver o concerto a partir de uma zona mais barata foram levados para a área VIP onde os bilhetes são vendidos a mais de 1600 euros."Não passa um dia em que não me mandem parar ou peçam uma fotografia comigo", afirmou o homem, dizendo ainda que a sua namorada odeia quando isto acontece.Wesley Byrne publicou um vídeo no Facebook onde filmou o concerto visto do lugar VIP, mostrando-se animado e surpreso.