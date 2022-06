Incêndio de Zamora já é o maior fogo da década em Espanha com mais de 25 mil hectares queimados

Descida das temperaturas no sábado à noite contribuiu para melhorar a situação.

O incêndio que deflagra desde quarta-feira na província espanhola de Zamora está circunscrito, depois de ter consumido mais de 25 mil hectares, uma área que faz com que seja o maior da última década no país.

A descida das temperaturas no sábado à noite contribuiu para melhorar a situação e o vento menos intenso do que nos dias anteriores tem favorecido o combate às chamas, embora o fogo ainda esteja ativo, informaram as autoridades no terreno.

O combate às chamas em Zamora contou no sábado com 39 operacionais portugueses, entre bombeiros e técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, distrito que faz fronteira com a província espanhola.