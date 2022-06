Mulher descobre que marido é afinal uma mulher depois de 10 meses de casamento

Vítima conheceu o homem num site de encontros online.

Uma mulher descobriu ao final de 10 meses de casamento que o marido era afinal uma mulher. A vítima, natural da Indonésia, conheceu o homem num site de encontros online e os dois iniciaram depois um relacionamento. A mulher revelou que o marido tinha chegado há pouco tempo ao país e que estava à procura de uma esposa, de acordo com o The Mirror.Ao fim de três meses o casal deu o nó, através de um 'casamento secreto' - um acordo utilizado no país para casamentos não registados legalmente, mas reconhecidos pela religião.Durante o relacionamento, o homem terá ainda pedido quantias avultadas de dinheiro aos sogros.O casal mudou-se depois para o sul de Sumatra, uma ilha da Indonésia, onde a vítima esteve presa em casa. A mãe da mulher contactou depois a polícia, que conseguiu localizar o casal.Durante o interrogatório policial, o homem acabou por revelar que era afinal do sexo feminino.