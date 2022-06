"Estamos a mudar a Europa": Chega felicita partido de Le Pen por ser terceira força política em França

Marine Le Pen conquistou este domingo o maior resultado de sempre em eleições legislativas.

O presidente do Chega, André Ventura, felicitou este domingo os partidos de extrema-direita Vox, em Espanha, e União Nacional, em França, pelos resultados eleitorais que os converteram na "terceira força política" nos respetivos países.

"Deixo aqui os parabéns, em nome do Chega, ao Vox e à Rassemblement National [RN], pelos resultados alcançados (...). Estamos a mudar a Europa. Somos todos, indiscutivelmente, a terceira força política nos nossos países", escreveu André Ventura na rede social Twitter.

A coligação de extrema-direita União Nacional, de Marine Le Pen, conquistou este domingo o maior resultado de sempre em eleições legislativas e ultrapassou largamente os oito deputados na Assembleia Nacional, podendo alcançar um máximo de 100 deputados, segundo os resultados provisórios.

Nas eleições regionais que se realizaram este domingo na Andaluzia, em Espanha, o Vox, que em 2018 conseguiu o primeiro resultado expressivo numas eleições, conseguiu agora 14 deputados, mais dois do que há quatro anos, mas ficou aquém do seu objetivo: entrar no Governo regional em coligação com o PP, como aconteceu em Castela e Leão em fevereiro passado.