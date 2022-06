Mulher cai de primeiro andar de casa em São Brás de Alportel

Foi assistida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Faro.

Uma mulher, de 54 anos, ficou ferida com gravidade depois de ter caído este domingo do primeiro andar da sua habitação, em São Brás de Alportel.Foi assistida pelos bombeiros e transportada para o Hospital de Faro.A GNR esteve no local e está a investigar as circunstâncias em que se deu a queda.