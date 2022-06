Homem mata jovem ao soco para se exibir às amigas no Porto

Anas Kataya desferiu um murro na cabeça de Paulo Correia, que morreu já no hospital, após discussão em fila de discoteca.

Anas Kataya não disse uma palavra quando, juntamente com dois amigos, se dirigiu ao grupo que estava à porta da discoteca Boîte, no Porto, a 10 de outubro do ano passado. Começou a agredir um dos jovens a murro e foi nesse momento que surgiu Paulo Correia, de 23 anos. Tentou travar o ataque, mas, assustado com a agressividade de Anas, decidiu fugir.

Conheça a história na íntegra no site do Correio da Manhã