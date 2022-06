Estado mantém salário a GNR julgado por burla

Sérgio Cardoso, pais e a mulher, candidata a juíza, acusados de terem organizado um esquema de burlas milionário.

Apesar de estar afastado de funções enquanto aguarda a decisão do Tribunal de Guimarães, Sérgio Ribeiro, o militar da GNR de Fafe que está a ser julgado por burlas milionárias a idosos, recebe todos os meses do Estado português 1040 euros de vencimento. O militar, detido em 2019 pela Polícia Judiciária de Braga, com o pai e a mulher, candidata a juíza, e que chegou a estar em prisão preventiva, conhece dia 1 de julho a decisão do coletivo.

