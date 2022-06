Fernando Santos em tribunal para recuperar 4,5 milhões de euros

Fernando Santos recebeu um prémio de assinatura de 1,5 milhões de euros para renovar, em 2016, o contrato de selecionador nacional de futebol. Nesse ano, Portugal foi campeão europeu, e, por essa vitória, Santos recebeu também um prémio de 1,5 milhões de euros. Os prémios foram analisados pelo Fisco na inspeção feita às contas da Femacosa, empresa de Santos que recebeu da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) os pagamentos destinados ao selecionador. Esta segunda-feira, começa o julgamento em tribunal arbitral do seu recurso do contra a decisão do Fisco que lhe exigiu o pagamento de 4,5 milhões de euros em IRS.Saiba mais no Correio da Manhã