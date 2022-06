Três mortos em tiroteio numa casa no centro de Madrid

Autoridades encontraram um rasto de sangue na habitação.

Duas mulheres e um homem, todos da mesma família, morreram baleados esta segunda-feira de manhã numa casa na rua Serrano, no centro de Madrid, Espanha.



De acordo com o La Vanguardia, que cita o Serviço de Emergências 112, as três pessoas foram já encontradas mortas com ferimentos de bala à chegada da polícia espanhola ao local por volta das 10h20.



As autoridades encontraram ainda um rasto de sangue.

O Departamento de Homicídios da polícia está a investigar os acontecimentos e a recolher provas no local.







Em atualização